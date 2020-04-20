На Большом Казанском кольце начали укладывать трамвайные пути

МУП «Метроэлектротранс» начало укладывать на Большом Казанском кольце рельсо-шпальную решетку трамвайных путей на участке от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе.

Также на прошедшей неделе велось устройство дорожной одежды и дорожного полотна правого и левого съездов от улицы Булатова до Фермского шоссе, а также основного направления автодороги между подпорными стенами №1 и №2 путепровода.

Также рабочие продолжили устраивать ливневую канализацию и колодцы вдоль правого и левого съездов.

Ранее на стройке Большого Казанского кольца была завершена укрупнительная сборка пролетного строения. Работы велись от перекрестка улиц Мидхата Булатова и Баки Урманче, а также между подпорными стенами №1 и №2 путепровода.