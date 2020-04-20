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На Большом Казанском кольце начали укладывать трамвайные пути

09:00, 20.04.2020 1
На Большом Казанском кольце начали укладывать трамвайные пути
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

МУП «Метроэлектротранс» начало укладывать на Большом Казанском кольце рельсо-шпальную решетку трамвайных путей на участке от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе.

Также на прошедшей неделе велось устройство дорожной одежды и дорожного полотна правого и левого съездов от улицы Булатова до Фермского шоссе, а также основного направления автодороги между подпорными стенами №1 и №2 путепровода.

Также рабочие продолжили устраивать ливневую канализацию и колодцы вдоль правого и левого съездов.

Ранее на стройке Большого Казанского кольца была завершена укрупнительная сборка пролетного строения. Работы велись от перекрестка улиц Мидхата Булатова и Баки Урманче, а также между подпорными стенами №1 и №2 путепровода.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:25
    Лучшее событие в городе, скорей бы ещё проходку метро на Сахарова!..
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