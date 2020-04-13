Появились новые фото со стройки Большого Казанского кольца

На прошлой неделе на стройке Большого Казанского кольца завершена укрупнительная сборка пролетного строения. Работы велись от перекрестка улиц Мидхата Булатова и Баки Урманче, а также между подпорными стенами №1 и №2 путепровода.

Как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, строители провели укладку ливневой канализации. Проведено устройство колодцев вдоль правого и левого съездов, и в районе госпиталя МВД. Вдоль подпорной стенки №4 путепровода завершена прокладка электрической кабельной линии к очистным сооружениям и кабельной канализации ПАО «Таттелеком».

Стройка ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Продолжаются работы по армированию, монтажу опалубки и бетонированию конструкций надземного пешеходного перехода.

