РБК: после самоизоляции в Татарстане может снизиться объем ипотеки
В Татарстане после окончания самоизоляции может снизиться объем выдачи ипотечных кредитов. Такое мнение выразила руководитель «Абсолют Банка» в Казани Алсу Тазеева.
Если в I квартале 2020 года было выдано на 70% ипотечных кредитов больше, чем в январе — марте прошлого года ввиду желания населения сохранить свои сбережения, то после улучшения эпидемиологической обстановки объемы продаж снизятся на 15 — 20% из-за падения доходов населения, приводит комментарий Тазеевой «РБК Татарстан».
Впрочем, прогнозы напрямую зависят от от сроков изоляции. Территориальный директор ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Татарстане Регина Гайнуллина воздержалась от прогнозов на II или III квартал года.
Ранее сообщалось, что в Татарстане количество долевых сделок с недвижимостью выросло за месяц на треть.
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