В Татарстане количество долевых сделок с недвижимостью выросло за месяц на треть

По итогам марта 2020 года в Татарстане зарегистрировано 1 565 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). По подсчетам аналитиков Росреестра это на 97% больше, чем в январе и на 31% больше, чем в феврале.

В I квартале в республике было зарегистрировано 1 209 ДДУ с использованием эскроу, сообщает пресс-служба татарстанского управления Росреестра.

Также в марте в РТ зафиксировано 6 606 сделок по ипотеке и 9 328 сделок купли-продажи недвижимости.