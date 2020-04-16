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В Татарстане количество долевых сделок с недвижимостью выросло за месяц на треть

21:19, 16.04.2020
В Татарстане количество долевых сделок с недвижимостью выросло за месяц на треть

По итогам марта 2020 года в Татарстане зарегистрировано 1 565 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). По подсчетам аналитиков Росреестра это на 97% больше, чем в январе и на 31% больше, чем в феврале.

В I квартале в республике было зарегистрировано 1 209 ДДУ с использованием эскроу, сообщает пресс-служба татарстанского управления Росреестра.

Также в марте в РТ зафиксировано 6 606 сделок по ипотеке и 9 328 сделок купли-продажи недвижимости.

АналитикаНедвижимость Татарстан
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