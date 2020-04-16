ВПР для татарстанских школьников перенесли на новый учебный год

В Татарстане отменено проведение всероссийских проверочных работ для школьников. Они перенесены на новый учебный год.

«ВПР отменены. Они перенесены на новый учебный год», — рассказал замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Он добавил, что в республике отменены заключительные этапы олимпиад, международные олимпиады по русскому и по татарскому языкам.

Проведение ЕГЭ и ОГЭ также было перенесено. Однако пока не на новый учебный год.

Напомним, что на заседании комитета также предложили освободить детские сады от аренды.