ВПР для татарстанских школьников перенесли на новый учебный год
В Татарстане отменено проведение всероссийских проверочных работ для школьников. Они перенесены на новый учебный год.
«ВПР отменены. Они перенесены на новый учебный год», — рассказал замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Он добавил, что в республике отменены заключительные этапы олимпиад, международные олимпиады по русскому и по татарскому языкам.
Проведение ЕГЭ и ОГЭ также было перенесено. Однако пока не на новый учебный год.
Напомним, что на заседании комитета также предложили освободить детские сады от аренды.ОбществоОбразование Татарстан
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