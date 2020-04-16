Татарстанские детсады просят арендных каникул в связи с самоизоляцией по коронавирусу

Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

В Госсовете Татарстана предложили меры по поддержке образовательных учреждений во время пандемии коронавируса. В частности, предложено ввести арендные каникулы для некоммерческих детсадов, которые арендуют помещения у Госжилфонда РТ.

На заседании профильного комитета республиканского парламента депутат Госсовета, директор казанской школы №165 Айдар Шамсутдинов предложил ввести такие каникулы на время режима самоизоляции, а при возможности — в течение ближайшего года.

Также он выдвинул идею выдавать беспроцентные кредиты на зарплату не только педагогическим работникам, а всем сотрудникам школ и детсадов, включая частные школы, а учреждения образования внести в реестр предприятий, которые пострадали от пандемии.

А депутат Альбина Насырова, гендиректор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити», сообщила, что в детсадах скопились большие долги, поскольку родители отказываются платить за садик, когда в него не ходят дети, а некоторые отказываются и от места в детсаду:

— Родительское сообщество требует «сминусовать» месячную оплату, а возможности такой нет. Возможно это или нет? Возможно ли [на эти цели] субсидии перенаправить?

Позднее, комментируя данное выступление «Реальному времени», первый замминистра образования Ильсур Хадиуллин уточнил, что в связи с закрытием детсадов из-за пандемии коронавируса массового отказа родителей от детсада не предвидится.

Ранее «Реальное время» сообщало, что более 1200 старшеклассников из малообеспеченных татарстанских семей нуждаются в гаджетах для дистанционного обучения.