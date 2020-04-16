Власти рассказали подробности о новых случаях заражения COVID-19 в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом нового типа.

Восемь случаев — завозные, остальные 13 — контактные. 10 пациентов были госпитализированы, 11 лечатся на дому.

Восемь пациентов выявили в Казани, пять — в Набережных Челнах, два — в Лаишевском районе, по одному случаю — в Азнакаевском, Балтасинском, Буинском, Мамадышском, Сабинском и Тетюшском районах.



Из всех заболевших семь человек в возрасте от 60 до 70 лет, пятерым от 30 до 50 лет, четверым — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет.



Число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 128.