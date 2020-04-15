В Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%
В Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%, сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков.
Напомним, за последние сутки в республике не выявили ни одного случая коронавируса.
Всего в Татарстане зарегистрировано 107 случаев заболевания, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет.
Как уточнил Марат Садыков, 58 пациентов находятся в стационарах, 5 в тяжелом состоянии, 32 на амбулаторном лечении.ОбществоМедицина Татарстан
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