В Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%

В Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%, сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков.

Напомним, за последние сутки в республике не выявили ни одного случая коронавируса.



Всего в Татарстане зарегистрировано 107 случаев заболевания, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет.



Как уточнил Марат Садыков, 58 пациентов находятся в стационарах, 5 в тяжелом состоянии, 32 на амбулаторном лечении.