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В Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%

11:06, 15.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%, сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков.

Напомним, за последние сутки в республике не выявили ни одного случая коронавируса.

Всего в Татарстане зарегистрировано 107 случаев заболевания, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет.

Как уточнил Марат Садыков, 58 пациентов находятся в стационарах, 5 в тяжелом состоянии, 32 на амбулаторном лечении.

ОбществоМедицина Татарстан
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