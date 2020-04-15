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Жители Татарстана помогли собрать 400 компьютеров и планшетов для школьников и студентов

15:15, 15.04.2020
Жители Татарстана помогли собрать 400 компьютеров и планшетов для школьников и студентов
Фото: mon.tatarstan.ru

Жители Татарстана и представители бизнеса помогли собрать около 400 единиц компьютерной техники и планшетов для школьников и студентов.

Так, в рамках благотворительной акции #Отдайзапаснойгаджетвсвоюшколу! детям передали 387 единиц компьютерной техники.

Так общественные деятели, бизнес и неравнодушные граждане поддержали инициативу президента Татарстана Рустама Минниханова, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане закупили 2 тыс. планшетов на сумму более 30 млн рублей для школьников.

ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан
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