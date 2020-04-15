Жители Татарстана помогли собрать 400 компьютеров и планшетов для школьников и студентов
Жители Татарстана и представители бизнеса помогли собрать около 400 единиц компьютерной техники и планшетов для школьников и студентов.
Так, в рамках благотворительной акции #Отдайзапаснойгаджетвсвоюшколу! детям передали 387 единиц компьютерной техники.
Так общественные деятели, бизнес и неравнодушные граждане поддержали инициативу президента Татарстана Рустама Минниханова, передает пресс-служба Минобразования РТ.
Ранее сообщалось, что в Татарстане закупили 2 тыс. планшетов на сумму более 30 млн рублей для школьников.
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