Минпромторг планирует изменить требования к использованию подержанных запчастей

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Минпромторг готовит поправки к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В первую очередь необходимо определить, какие подержанные или восстановленные узлы и агрегаты можно применять для ремонта машин, а какие — категорически запрещено. Также надо решить вопросы с гарантийным сроком службы таких деталей.

Отсутствие четких правил в техническом законодательстве приводит к тому, что на рынке появляются плохо восстановленные детали, не соответствующие критериям качества и безопасности. Это становится причиной ДТП, отмечается в письме.

Союз предлагает подготовить и внести изменения в законодательство, которые бы обязывали компании, продающие б/у детали, подтверждать легальность происхождения узлов и агрегатов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, инициатива страховщиков недостаточно проработана.

Сначала необходимо определить, какие детали можно устанавливать на транспортные средства без рисков для безопасности дорожного движения. Также необходимо установить требования к организациям, которые занимаются восстановлением запчастей, методику такого восстановления и механизмы контроля качества, отметил он.

Кроме того, союз обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой разработать поправки к техрегламенту, касающиеся восстановления и использования для ремонта подержанных запчастей.

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