Бизнес-форум «Код лидерства» собрал в Нижнекамске 400 предпринимателей

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Татарстане прошел бизнес-форум «Код лидерства», организованный при поддержке компании СИБУР и собравший 400 предпринимателей из разных городов Татарстана. Участники посетили лекции и воркшопы от экспертов в области менеджмента, маркетинга и SMM-продвижения и познакомились с полезными инструментами для развития бизнес-проектов.



Основатель сети «Бизон Пицца», экс топ-менеджер «Додо Пицца» и автор книги «Бизнес в стиле Макдоналдс» Марсель Зиганшин выступил с актуальной темой «Как конкурировать с гигантами и оставаться прибыльной компанией?».



Генеральный директор и основатель контент-агентства PostPost Петр Губанов предложил детально разобрать профили местных бизнесов в социальных сетях. Одним из таких кейсов «из зала» стал аккаунт молодой фирмы, которая занимается производство мебели, для нее придумали живые и яркие темы для шести постов. Также на встрече, посвященной SMM-продвижению, участники обсудили сложности ведения соцсетей, создания контента и перспективы коллаборации с другими брендами и микроблогерами.

— Отличные спикеры, востребованные темы выступлений и много практической информации. Благодаря им у меня возникло несколько хороших идей для развития моего бизнеса, — отметил предприниматель Артур Айсин, основатель барбершопа «Айсин».



Кандидат политических наук, основатель образовательной франшизы «Ментальная арифметика ALOHA» Жанна Хегай развернула тему франчайзинга и ведения бизнеса по готовой франшизе.



Большой интерес у аудитории вызвали также выступления эксперта по налогам, основателя и совладельца бухгалтерской компании «Яшин&Партнеры» Сергея Яшина и специалиста по маркетплейсам, наставника, конструктора женской одежды Лидии Кудиной. Сергей Яшин провел лекцию об особенностях организации контрольных закупок, а Лидия Кудина рассказала про наиболее популярные категории товаров на маркетплейсах, а также о формировании их стоимости, маркировке и рисках при работе на электронных площадках.

Также в рамках форума предпринимателям был представлен мастер-план развития городской среды Нижнекамска. Благодаря ему индустриальный моногород в будущем должен стать центром притяжения для работы и жизни. Проект представил мэр города Рамиль Муллин, который также принял участие в бизнес-форуме.



— Такие мероприятия служат отличной площадкой для демонстрации перспектив города, привлечения новых проектов, развития предпринимательства. И здорово, что форум проходит именно в нашем Центре креативных индустрий «База». Это одна из прогрессивных площадок, которая в будущем, я уверен, станет ядром развития креативных технологий. Рад видеть, что у нас так много желающих преобразить наш город. Вместе мы сделаем Нижнекамск лучшим местом для жизни, — подчеркнул Рамиль Муллин.

