Как реставрируют корпус завода братьев Крестовниковых в Казани — видео

Фото: предоставлено СМУ-88

Застройщик СМУ-88 опубликовал видеодневник реставрации корпуса фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани. На сегодняшний день на объекте выполнены подготовительные работы, устроена противофильтрационная завеса, идет укрепление и реставрация кирпичной кладки.

По словам главного инженера проекта Марины Вилковой, одной из ключевых задач стало защитить объект от грунтовых вод. После откачки воды была устроена противофильтрационная завеса, которая в будущем защитит здание от подтопления. Следующий этап — укрепление фундамента. Для этого будут использованы монолитные перекрытия и специальная плита. Перед этим потребовалось демонтировать метр старых полов из бетона и кирпича.

Параллельно с этим идет реставрация и укрепление кирпичной кладки — поврежденные кирпичи заменяют идентичными по размеру и году производства. Их доставляют с других дореволюционных зданий.

По словам Вилковой, сразу после завершения противоаварийных работ необходимо приступить к приспособлению объекта к новым функциям.

— Сохранить здание только консервационными работами нельзя. Единственная возможность дать ему вторую жизнь — возвратить его в городскую среду, — подчеркнула она.

Напомним, концепцию возрождения объекта разработал в прошлом году архитектор, сооснователь бюро Wall Рубен Аракелян. При строительстве будет использована концепция «здание в здании», позволяющая сохранить исторический вид сооружения, при этом кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты.