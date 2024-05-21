«Цифры для нас серьезные»: на KazanForum подписали 120 соглашений

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина поделилась итогами прошедшего XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». По ее словам, мероприятие собрало рекордное количество участников.



— Цифры для нас серьезные. Новый рубеж и, конечно, новый вызов с точки зрения организации работы и проведения мероприятия, — отметила Минуллина. — Форум посетили более 20 тысяч участников из 87 стран мира и 87 субъектов России.

Крупнейшей делегацией прошедшего форума стали представители Турции — 140 человек. Более 100 человек приехали из Киргизии и 90 из Малайзии. Также крупные представительства прибыли из Афганистана — 88 человек, ОАЭ — 81 , Казахстана — 80 , Туркменистана — 75 , Пакистана — 72, Ливии — 61, из Катара и Омана — по 27 и др.

В рамках форума прошло около 180 мероприятий, результатом которых стало заключение 120 соглашений. Всего во время события выступило более 800 спикеров и экспертов в разных сферах. Центральными темами форума стали финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС, а также вопросы экспорта и импорта товаров. Затронули вопросы производства, спорта, индустрии халяль, исламских финансов и инвестиций.

«Перед нами стоит задача — увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта»

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер, подводя итоги форума, заявил, что перед Татарстаном стоит задача увеличения доли несырьевого неэнергетического экспорта.

— Перед нами стоит задача — увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта. К 2030 году, в соответствии с указом президента, мы должны увеличить показатели на 70%, чтобы диверсифицировать нашу экономику, — заявил Лернер.

Замминистра отметил, что Татарстан занял второе место по росту несырьевого неэнергетического экспорта и вошел в топ-10 регионов по поддержке экспортеров малого и среднего предпринимательства.



Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер, подводя итоги форума, заявил, что перед Татарстаном стоит задача увеличения доли несырьевого неэнергетического экспорта. РИА Новости

Также в рамках мероприятия были проведены различные встречи и конференции, в том числе:

заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с участием иностранных высокопоставленных гостей;

Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран;

съезд генеральных прокуроров Российской Федерации и стран ОИС;

съезд счетных палат стран ОИС;

съезд налоговых органов стран СНГ;

форум молодых дипломатов стран ОИС.

Как важную часть форума отметили Международную выставку Russia Halal Expo, которая прошла уже в седьмой раз.

На выставке были представлены 77 стендов из 11 стран, включая Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Малайзию, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезию, Азербайджан, Сенегал, Афганистан и Турцию.

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Олег Исаков