В Татарстане на закупку планшетов для школьников потратили 30 млн рублей

В Татарстане закупили 2 тыс. планшетов на сумму более 30 млн рублей для школьников.

Напомним, на той неделе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минобрнауки и Минцифре обеспечить учеников 9-х и 11-х классов из многодетных нуждающихся семей планшетами.

Накануне школы Пестречинского, Балтасинского, Тукаевского, Новошешминского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Лаишевского, Апастовского, Нижнекамского, Арского и Тетюшского районов, а также Елабуги и Казани (691 планшет) уже получили 930 планшетов. Сегодня техника будет отправлена в 21 муниципалитет РТ в количестве 754 единиц, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

