Средний размер штрафа ГИБДД в России вырос до 733 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средний размер штрафа за нарушение правил дорожного движения в России увеличился и сейчас составляет 733 рубля. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на аналитиков банка «Русский стандарт», которые изучили данные за первый квартал 2024 года.

Самый высокий средний платеж за нарушения ПДД — в Москве, он равен 909 рублям. По сравнению с минувшим годом этот показатель вырос и превысил средний по стране. При этом 70% штрафов в столице составляют 250 рублей — это минимальные штрафы в 500 рублей, оплаченные в 20-дневный срок со скидкой 50%. На втором месте по размеру среднего платежа оказался Нижний Новгород (816 рублей), на третьем — Саратов (650 рублей).

Напомним, правительственная комиссия одобрила законопроект, который существенно ужесточает наказание за сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобилях. Теперь за такое нарушение водителям может грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

В настоящее время за аналогичное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 5 000 рублей или лишение прав на один-три месяца.

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