На ЕГЭ 2024 года семь татарстанских выпускников будут сдавать экзамен по родному языку

Фото: Максим Платонов

В этом году семь выпускников 11-х классов будут сдавать экзамен по родному языку, в прошлом году таких было восемь, а в позапрошлом — один. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на брифинге «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации».

Также Хадиуллин отметил: закончился досрочный период ЕГЭ — он проходил с 22 марта по 22 апреля. В нем приняли участие всего 27 человек: выпускники текущего года и студенты колледжей.

Аттестация проводилась в двух пунктах проведения экзамена (ППЭ) — в Казани и Набережных Челнах. Участники сдавали ЕГЭ по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, обществознанию, физике, информатике, английскому языку и биологии. Средний балл по предметам составил 55.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с географии, литературы, химии и родного языка. Продлится он по 11 июня. Результаты станут известны через 14—16 дней — с 6 по 26 июня.

Резервные дни назначены с 13 июня по 5 июля. 4 и 5 июля можно будет пересдать один из предметов, но в случае пересдачи первый результат будет аннулирован. Дополнительный период сдачи экзаменов назначен на 4, 9 и 23 сентября текущего года.

Одним из нововведений в этом году стал порядок получения заданий для школьников — экзаменационные контрольно-измерительные материалы (КИМ) будут доставляться в пункты проведения экзаменов по сети интернет. Также печататься и сканироваться экзаменационные материалы будут прямо в аудиториях.