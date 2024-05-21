Госдума приняла закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами

Фото: Максим Платонов

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, согласно которому с 1 января 2025 года брокеры будут обязаны передавать сведения по заявлению клиента от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон «О рынке ценных бумаг» дополняется информацией о том, что брокер будет обязан в течение 30 дней передать сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг.

Действующее законодательство не предусматривает положений, на основании которых брокеры могут обмениваться данными о клиентах, за исключением случаев, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. Инвестор самостоятельно получает необходимые документы у одного профучастника и передает их другому.

Порядок передачи сведений будет регулироваться базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, а состав данных — утверждаться Федеральной налоговой службой.



Напомним, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в феврале 2024 года достигло 30,7 млн. За месяц оно увеличилось на 500 000. Количество открытых счетов выросло до 54,3 млн.

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Разиль Самигуллин