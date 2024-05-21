В центре Казани встали троллейбусы из-за повреждения контактной сети
В Казани на улице Нурсултана Назарбаева ряд троллейбусов перекрыл правую полосу движения в направлении центра Казани — транспорт стоит возле здания филармонии.
На данный момент на остановке общественного транспорта собралось не менее шести троллейбусов, передает корреспондент «Реального времени».
Как сообщили «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс», происшествие вызвано повреждением контактной сети по улице Островского, 67.
— Временно движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 12, которые едут в сторону центра города, проходит через Танковое кольцо. На месте работают аварийные службы предприятия, — отметила пресс-служба предприятия.
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