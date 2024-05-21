В Татарстане КИМы для ЕГЭ будут печатать прямо в экзаменационных аудиториях

Фото: Максим Платонов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году. Он подчеркнул, что порядок допуска к экзамену не изменился.

— К экзаменам в этом году не допустили трех детей — они получили «незачет» по итоговому сочинению, которое пишут в декабре. При этом 14 604 выпускника смогли заработать «зачет» по нему и готовятся к сдаче других экзаменов, — отметил Хадиуллин.

Одним из нововведений в этом году стал порядок получения заданий для школьников:

Экзаменационные контрольно-измерительные материалы (КИМ) будут доставляться в пункты проведения экзаменов по сети Интернет. Также печать и сканирование экзаменационных материалов будут осуществляться прямо в аудиториях. Апелляции можно будет рассмотреть дистанционно, — заявил министр.

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Олег Исаков