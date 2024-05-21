В Набережных Челнах начнут штрафовать за езду на электросамокатах по набережной

Фото: Реальное время

С этого года в Набережных Челнах вводятся штрафы за передвижение на средствах индивидуальной мобильности по набережной Табеева и в парке на городском элеваторе — ГЭС. Об этом рассказали Chelny-biz.ru.

В апреле на набережной Табеева и в парке на ГЭС установили соответствующий дорожный знак, запрещающий передвижение на СИМ. На пешеходов и велосипедистов этот запрет не распространяется. Пока ни одного нарушителя не привлекли к административной ответственности.

Как сообщили изданию в отделении пропаганды ГИБДД, запрещается передвижение по набережной и парку на электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и других аналогичных средствах. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 800 рублей. В случае управления средством индивидуальной мобильности в нетрезвом виде размер штрафа составит 1,5 тысячи рублей.

Напомним, на ряде улиц Казани уже запретили передвижение на электросамокатах и средствах индивидуальной мобильности. Кроме того, в России выросло число штрафов за нарушения при использовании электросамокатов.



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