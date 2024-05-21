В рамках 180 мероприятий KazanForum подписали 120 соглашений

Фото: Максим Платонов

В рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» провели около 180 мероприятий, в результате которых подписали 120 соглашений. В форуме приняли участие более 800 спикеров и экспертов в различных областях, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



Спикер подчеркнула, что полученные результаты имеют большое значение и представляют собой новый рубеж и вызов с точки зрения организации работы и проведения мероприятия.

— Цифры для нас серьезные. Новый рубеж и, конечно, новый вызов с точки зрения организации работы и проведения мероприятия, — отметила она.

Центральными темами форума стали финансовая и логистическая инфраструктура России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также вопросы экспорта и импорта товаров. Были затронуты также вопросы производства, спорта, индустрии халяль, исламских финансов и инвестиций.

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