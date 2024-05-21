В Росреестре уточнили категории граждан, освобожденных от уплаты госпошлины при регистрации недвижимости

В Росреестре Республики Татарстан сообщили, что от уплаты государственной пошлины за регистрацию права собственности на недвижимость теперь освобождены наследники лиц, погибших при выполнении государственных или общественных обязанностей, а также долга гражданина России по спасению человеческой жизни, охране госсобственности и правопорядка.

Кроме того, от уплаты госпошлины освобождаются лица, подвергшиеся политическим репрессиям. К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения года вследствие ранения или заболеваний, полученных в связи с указанными обстоятельствами.

Родственников погибших при обстрелах со стороны Украины и в результате терактов также освободили от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что эти поправки направлены на оказание дополнительной социальной поддержки семьям погибших на СВО военнослужащих и защиту их имущественных прав.

— Освобождение от уплаты госпошлины при регистрации права собственности в том числе распространяется на семьи погибших на СВО военнослужащих и защиту их имущественных прав. Нововведение направлено на оказание дополнительной социальной поддержки данным семьям — снижение финансовой нагрузки при наследовании недвижимого имущества, — отметила она.

Также в Росреестре напомнили, что срок оформления недвижимости для лиц, подлежащих мобилизации, составляет не более одного рабочего дня.

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