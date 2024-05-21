В Татарстане выросла популярность химии среди предметов ЕГЭ

Фото: Александр Ильин

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году.

Он отметил, что экзамен по химии в этом году выбрало большее число сдающих. Всего в этом году количество детей, сдающих ЕГЭ, меньше на 585 человек, чем в прошлом году. В 2023 году их было 14 937.

— Доля сдающих химию школьников выросла на 2,7%, в этом году химию сдают 1 985 детей, что на 321 больше, чем в предыдущем году. В то же время спрос на обществознание упал на 2,5% — 5 390 человек, что на 596 меньше показателя прошлого года.

Профильная математика осталась лидером по популярности среди предметов ЕГЭ, не считая русского языка. В этом году ее сдают 7 398 человек, что составляет 52% от общего числа сдающих экзамены. Базовую математику сдают остальные 48% школьников — 6 971 человек.



Напомним, в этом году экзаменационные контрольно-измерительные материалы (КИМ) будут доставляться в пункты проведения экзаменов по сети интернет. Также печататься и сканироваться экзаменационные материалы будут прямо в аудиториях.

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