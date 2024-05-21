Работодателей обяжут компенсировать сотрудникам отгулы при увольнении

Фото: Динар Фатыхов

В России готовятся изменения в Трудовой кодекс. Согласно поправкам, которые подготовил Минтруд, работодатели будут обязаны возмещать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении, передают "Известия". 20 мая правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала нововведения. Поправки могут вступить в силу с марта 2025 года.

Сейчас работа в праздники и выходные оплачивается не менее чем в двойном размере за отработанные часы. По желанию сотрудника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен отгул. При этом работники, имевшие такие неиспользованные дни отпуска, при увольнении не получают компенсацию за отгулы.

Поправки позволят исключить ситуации, когда сотрудник может быть уволен, не получив заслуженного вознаграждения за занятость в выходные. Законопроект также закрепляет право сотрудника использовать отгул в течение года со дня работы в выходные или праздники.

Доцент Юридического института РУДН Софья Мореева считает, что инициатива Минтруда актуальна, поскольку нередко к моменту ухода из компании сотрудники накапливают отгулы, судьба которых при увольнении никак не урегулирована.

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