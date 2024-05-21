Бастрыкину доложат о ситуации с избиением пятиклассника во дворе Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Казани во дворе одного из жилых комплексов подростки избили пятиклассника. Как сообщают очевидцы, это не первое их противоправное действие. Следственный комитет России по Татарстану начал проверку по факту произошедшего.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверки и о мерах профилактического характера в отношении подростков.

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