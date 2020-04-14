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Свыше 3 млн российских спортсменов приостановили работу из-за коронавируса

20:25, 14.04.2020 2
Свыше 3 млн российских спортсменов приостановили работу из-за коронавируса
Фото: minsport.gov.ru

В России более одной тысячи спортивных мероприятий отменено и перенесено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.

«По состоянию на 14 апреля 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19 по решению общероссийских спортивных федераций отменено и перенесено 1 045 спортивных мероприятий по 110 видам спорта», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ситуация с пандемией коронавируса затронула работу почти 5 тысяч спортивных организаций, в которых занимаются свыше 3 миллионов спортсменов и более 90 тысяч представителей тренерского штаба.

Данные цифры были озвучены сегодня на видеоконференции министра спорта РФ Олега Матыцина с региональными представителями министерства. Он также заявил, что Минспорта сделает все возможное, чтобы свести к минимуму последствия от пандемии для российского спорта.

Напомним, ранее Матыцин сообщил, что не планирует компенсировать потери профессиональных клубов за счет бюджетных средств.

СпортОбщество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Вообще не нужны.
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  • Анонимно 14 апр
    Откуда цифирки? Это каждый 48-й житель России от младенцев до старичков спортсмен? Ха-ха-ха!
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