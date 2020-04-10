Минспорт РФ не планирует компенсировать потери профессионального спорта

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о приоритетных направлениях поддержки в области спорта. В первую очередь помощь будет оказана спортивным школам, а не профессиональным клубам.

«Меры государственной поддержки должны быть направлены на социальную сферу — спортивные школы, бюджетные организации, подготовку сборных. Тяжело это говорить, но профессиональный спорт не будет являться приоритетом. Государство не планирует финансировать профессиональный спорт в тех объемах, в которых он понес потери», — заявил Матыцин.

Также министр спорта отметил изменение приоритетов властей в некоторых регионах страны в части расходования государственных денег на финансирование профессиональных клубов.

«При безусловном уважении к профессиональному спорту, к лигам мы не можем взять на себя обязательства, которые раньше никогда не были зоной нашей ответственности. На уровне регионов мы знаем, часть из них направляла средства на поддержку спортивных клубов. Но мы видим примеры, как из-за кризиса происходит пересмотр приоритетов», — сказал Матыцин.

Скорее всего, министр спорта имел ввиду Приморский край, где власти региона приняли решение сократить расходы на профессиональный спорт. В результате этого хоккейному клубу «Адмирал» пришлось сняться с участия в следующем сезоне КХЛ из-за отсутствия финансирования.

Ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса. В РПЛ приняли решение пока приостановить проведение футбольных соревнований до конца мая.