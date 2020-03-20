«Нефтехимик» расстался с вратарем Шарыченковым и защитником Атюшовым

«Нефтехимик» расстался по обоюдному согласию с вратарем Александром Шарыченковым и защитником Виталием Атюшовым, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

Голкипер сыграл за «Нефтехимик» в 28 матчах, в которых одержал 8 побед при 13 поражениях, в трех из них сыграв «на ноль». Атюшов провел в прошлом сезоне 49 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+4».

Ранее «Нефтехимик» расстался со всеми иностранными хоккеистами. Нижнекамцы расторгли контракты с защитником Райаном Мерфи, нападающими Йонасом Энлундом, Патриком Берглундом, Мэттом Уайтом и Заком Митчеллом. О причинах расставания с легионерами рассказал главный тренер команды Вячеслав Буцаев.

Напомним, «Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.