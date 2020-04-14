Белорусский футболист обещал Слуцкому драники и самогон, если перейдет в «Рубин»

Полузащитник «Слуцка» Егор Семенов рассказал о переписке с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в «Инстаграме». Российский специалист написал футболисту после их игры против «Витебска», на которую тренер дал шуточную предыгровую установку в шоу «Красава».

«Да, перекинулись парой фраз. Меня удивило, что после игры с «Витебском» он сам написал в «директ»: «Не знаю, поздравлять с ничьей или нет». Пожелал удачи и пообещал теперь следить за нашей командой и за мной в частности», — сказал Семенов.



Также футболист рассказал о своем уговоре со Слуцким. Семенов сообщил, что если его пригласят в «Рубин», то привезет тренеру белорусские драники и самогон.

«Вообще, я спрашивал. Леонид Викторович мне сказал, что за рекламу должен привезти драники и самогон (улыбается). А я ответил, что привез бы это все, если бы он на полгодика пригласил в «Рубин». Он пообещал подумать», — сказал Семенов.

Напомним, ранее Слуцкий стал главным героем популярного шоу «Красава» блогера Евгения Савина, где рассказал о своем способе проведения самоизоляции. Тренер казанцев на время вынужденной паузы в РПЛ заехал в клинику для похудения.

Чемпионат Белоруссии является единственным европейским турниром по футболу, который не был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Подробнее о ситуации в белорусском первенстве можно почитать в материале «Реального времени».