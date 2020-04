Не матюгайтесь, на вас весь мир смотрит: чемпионат «вышэйшэй лiги» завоевывает планету

В эпоху «вселенской чумы» первенство Белоруссии по футболу остается практически единственной заповедной территорией на планете Спорт, куда вход коронавирусу строго запрещен. О том, какую прелесть можно найти во второразрядном турнире, за которым в наши дни следят болельщики от Испании до Австралии, — в заметках корреспондента «Реального времени».

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»



Это высказывание Долорес Ибаррури, повторенное склонным к эпатажным заявлениям, но дальновидным президентом Александром Лукашенко, адекватно отражает ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась в Республике Беларусь. Несмотря на почти 2 300 зараженных коронавирусом, в стране нет никакого карантина — люди работают, отдыхают и еще… играют в футбол. «Война войной, а обед по расписанию» — и 19 марта, согласно календарю, юбилейное, 30-е первенство, которое официально называется «Беларусбанк — чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги», стартовало, и пока еще ни один матч не отменили, несмотря на неутихающие разговоры о том, что «этот тур точно будет последним».

Короткая справка: в «вышэйшэй» лиге по «старой советской» системе «весна — осень» титул разыгрывают 16 команд. Самой «орденоносной» из них является борисовский БАТЭ, на счету которого 15 побед (и 13 из них подряд, причем пять — под руководством «нашего» Виктора Гончаренко). Семь раз побеждало минское «Динамо» — легендарный клуб, чемпион Советского Союза 1982 года. Но в прошлом сезоне в национальном первенстве нашего партнера по Союзному государству произошла настоящая революция.

Борисовский гегемон — единственный белорусский клуб, выходивший в групповой этап Лиги чемпионов (и там побивавший «Баварию», «Лилль» и «Рому» и отнимавший очки у «Ювентуса» (причем дважды), «Милана» и «Зенита»), стал только вторым. А титул впервые в своей истории завоевало брестское «Динамо» под руководством чешского специалиста Марцела Лички и во главе с двумя «звездами»: одной европейского (конечно, с оговорками) масштаба — Артемом Милевским, а другой — масштаба местного (правда и с российским бэкграундом) — Павла Нехайчика. Чемпионом Белоруссии в составе родного клуба (он уроженец Брестской области) стал и обладатель Кубка России в рядах «Рубина» Сергей Кисляк.

Самой «орденоносной» командой является борисовский БАТЭ, на счету которого 15 побед. Фото vk.com/fcbate

Причем Брест, несмотря на скандальную концовку первенства (об этой истории, связанной в том числе и с Кисляком, мы еще вспомним), победителем стал по праву — его отрыв от ставшего серебряным БАТЭ составил 5 очков (75 и 70 соответственно). На третьем месте расположился чемпион-2005 «Шахтер» из Солигорска, а вот минское «Динамо», последний раз владевшее титулом еще раньше «горняков» — в 2004-м, и вовсе не попало в число призеров с 25-очковым (!) отставанием от чемпиона. Необходимо добавить, что по ходу сезона, завершившегося провально для столичных футболистов, на их командном мостике произошла рокировка — в июне «к штурвалу» вернулся Сергей Гуренко, сменивший экс-помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.

Увы, уже третье по счету возвращение экс-защитника московского «Локомотива» и «Ромы» в клуб, в котором он в 2009 начинал свою тренерскую карьеру, успеха не принесло — с пятого места он смог поднять команду всего на одну ступень. Забегая вперед скажу, что и на старте нового сезона дела у подопечных Гуренко складываются неважнецки: клуб, состав которого пополнили экс-защитник «Урала» серб Доминик Динга, один из самых опытных белорусских полузащитников, 4-кратный чемпион страны в составе БАТЭ Алексей Риос и нападающий молодежной сборной Белоруссии Павел Климович, с одной победой (при трех поражениях) после 4-го тура все больше увязает в подвале турнирной таблицы.

На старте все равны

И вот начался новый сезон. Начался в тот момент, когда большинство чемпионатов по всему миру уже закончилось или остановилось (последними, помимо белорусов, оставались австралийцы, но и они не выдержали, а теперь дружно болеют за «Слуцк»). Начался весьма интригующе — неожиданные результаты стали множиться с первых же туров.

Во-первых, провалил старт БАТЭ, который, по логике, после прошлогоднего фиаско, а для 15-кратного чемпиона страны второе место по-иному и не назовешь, должен был сразу уходить в отрыв. Борисовцы проиграли два раза подряд — и кому? «Энергетику-БГУ» и мозырской «Славии», всего лишь год назад поднявшимся в элиту. Только в третьем туре команда Кирилла Альшевского, усилившаяся в межсезонье защитником сборной Боснии и Герцеговины Бояном Настичем, его хорватским коллегой по амплуа, также перебравшимся из бельгийского чемпионата, Яковом Филипповичем и хорошо знакомым российскому болельщику по выступлениям за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург» Павлом Нехайчиком, сумела одержать первую победу, причем с минимальным счетом, и над дебютантом лиги брестским «Рухом», еще недавно всерьез решавшим дилемму, в каком чемпионате играть — белорусском или… польском. Единственный гол в составе БАТЭ забил (и был признан лучшим игроком матча) Станислав Драгун — капитан сборной Белоруссии на Олимпиаде-2012 в Лондоне, проведший более 100 игр в России (три четверти из них за «Крылья Советов»). Эта первая победа сдвинула борисовцев с места — в 4-м туре Драгун опять забил, на этот раз «Минску», и его команда снова выиграла. На этот раз крупно — 3:0.



Чемпионы сохранили в своем составе главную звезду национального чемпионата Артема Милевского. Фото dynamo-brest.by

На этом сенсации только начались. Про старт еще одного гранда — минского «Динамо» мы уже рассказали. Ни шатко ни валко начал и чемпион — в первом туре подопечные Сергея Ковальчука на своем поле сенсационно сыграли вничью с вновь вернувшимися после очередного сезона в первой лиги «Смолевичами», затем выиграли в Слуцке, но в третьем туре проиграли в Мозыре. Да, команду покинул ее капитан Нехайчик, но зато пришли опытный (правда, вечно второй) голкипер Сергей Игнатович, знаменитый экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, моторный албанец Элис Бакай (к несчастью, уже успевший порвать связки). Ну а главное, чемпионы сохранили в своем составе главную звезду национального чемпионата Артема Милевского, который, кстати, и забил победный гол «Слуцку».

Возмутителями же спокойствия стали две команды — «Энергетик-БГУ» из Минска и «Славия».

«Студенты», самая молодая (средний возраст 23 года и один месяц) команда вышэйшей, весь прошлый сезон ведшая борьбу за выживание, начала с трех побед, причем в стартовом поединке обыграла БАТЭ 3:1. Дубль в этой встрече сделал, пожалуй, самый интересный молодой игрок белорусского первенства — восходящая звезда сборной Узбекистана Джасурбек Яхшибоев, который с тремя мячами возглавляет на данный момент бомбардирскую гонку, уже став объектом внимания российских клубов. Примечательно, что именно из «Энергетика», транзитом через брестское «Динамо» (где он так и не сыграл), в ЦСКА перебрался 20-летний форвард Илья Шкурин, с 19 мячами ставший лучшим снайпером чемпионата Белоруссии-2019.

Отлично стартовала и «Славия». В первом туре подопечные чемпиона республики-2005 в составе «Шахтера» и уроженца Мозыря 40-летнего Михаила Мартиновича обидно проиграли «Слуцку» (в их ворота было назначено 4 пенальти), но зато потом стали настоящей грозой авторитетов. В третьем туре мозыряне нанесли поражение чемпиону на его поле, а в своих стенах уже дважды успели обыграть БАТЭ — в чемпионате и полуфинале Кубка Белоруссии. Нельзя не отметить успешный старт и представляющей небольшой поселок «Городеи» — у команды, играющей на самом маленьком стадионе высшей лиги вместимостью 1 625 человек после четырех туров 6 очков, и в последнем своем матче она обыграла на этом поселковом поле не кого-нибудь, а минское «Динамо».

К дню написания этого обзора в чемпионате Белоруссии сыграно 4 тура. С 9 очками таблицу возглавило «Торпедо-БелАЗ» с экс-рубиновцем Виталием Устиновым, обыгравшее в личной встрече «Энергетик-БГУ» (у последних тоже 9), а замыкает ее «Белшина» из Бобруйска, куда, кстати, перед сезоном перешел российский защитник Кирилл Маляров из «Ростова». Но, надо сказать, по уровню игры «шинники», добывшие первые очки только в четвертом туре в Гродно, мало чем уступают большинству команд лиги.

С 9 очками таблицу возглавило «Торпедо-БелАЗ» с экс-рубиновцем Виталием Устиновым. Фото torpedo-belaz.by

От «порнографии» до «выше российского по уровню»

Вот о нем, об уровне футбола в братской нам стране, и хотелось бы сейчас поговорить. Сначала — о собственных впечатлениях. Начал я (как, уверен, и все, кто смотрит этих «последних людей на планете обезьян») смотреть «вышэйшую» исключительно, как говорит молодежь, «по приколу». И, надо сказать, презентация нового для всего мира чемпионата на «Матч ТВ» удалась на славу. В первом же показанном матче «Ислочь» — «Смолевичи» фронтменом стал школьный учитель истории главного тренера хозяев, периодически «заряжавший» свой баян на полупустом стадионе, а когда хозяева в конце матча забили победный гол, видимо, весь педколлектив собрался вокруг историка и дружно затянул «Этот день победы».

На следующий день экзотики стало еще больше. В поединке «Слуцка» и «Славии» арбитр назначил пять (!) пенальти — такого я за полувековую карьеру болельщика никогда не видел, а матюги тренеров в разреженной атмосфере (сейчас средняя посещаемость составляет 888 зрителей на игре — слава богу, хоть не три шестерки) так явственно транслировал эфир, что комментатор (красава!) сказал: «Я буду говорить громко и часто, чтобы заглушать местный фольклор» (или что-то в этом роде).

Об экзотике мы еще поговорим, а вот те же комментаторы «Матч ТВ», в первых турах еле сдерживавшие смех и язвившие по поводу «деревенской свадьбы под гармонь», теперь ведут себя куда более сдержанно и всерьез оценивают игру, которая им (и всем нам, кто смотрит) интересна и интригой, и драматичными развязками, и красавцами-голами — взять хотя бы прямые попадания со штрафных Кадимяна из «Немана», Клопоцкого из «Витебска» и бразильца Рамоса из «Торпедо-БелАЗа», «сухой лист» с углового в ворота «Минска» Нехайчика. Да, брака хватает, но это искренний футбол (наверное, в традициях основателя этой «разновидности» игры Эдуарда Васильевича Малофеева), и мне, например, его интереснее смотреть, не зная, чем все кончится, чем пересматривать в сотый раз поединки европейских грандов с хорошо известным развитием событий и финалом. Да и потом, чего особенного вы хотите от игроков, которые в среднем получают по 1—2 тысячи долларов?



В поединке «Слуцка» и «Славии» арбитр назначил пять пенальти. Фото vk.com/slaviya_mozyr

Но давайте послушаем мнения «мэтров». Вот один из тех, кто в мягких креслах кинозала «Матч ТВ» в компании таких же давно погасших звезд часами, в отсутствие реальной работы, рассуждает на тему, кто круче — Дзюба или Ари. Я имею в виду Александра Мостового: «Знаете, я первые пять минут посмотрел и выключил. Не потому, что это чемпионат Белоруссии, а просто стрельнуло в голове: «Нет, не хочу это смотреть!» Обидно было за ребят, что они играют. Да еще поле какое-то сельское было».

Возможно, сказано это было в первую очередь по причине возмущения «Царя» тем, что, в отличие от любимой и обжитой им Европы, в Белоруссии не остановили первенство. Но этот непонятный пассаж про «обидно за ребят», а уж тем более про «колхозное поле»… Поля, кстати, в «вышэйшэй» вполне приличные, мяч не дробит, травка везде зеленая, идеально постриженная и без проплешин. Наверное, надо было хавбеку минут десять хотя бы не выключать телевизор…

Еще дальше пошел уважаемый Вячеслав Иванович Колосков: «В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или что-то еще?!»

Вячеслав Иванович Колосков попытался посмотреть два матча.... Фото newizv.ru

Бог мой, наш непревзойденный «герой закулисной интриги», да показывают все эти финалы, показывают. Ну нравится вам детектив, в котором заранее ясно, кто преступник, а кто невинно попал под подозрение — читайте, но зачем оскорблять людей, которые делают реальное дело и всему миру дают пример, как надо жить, а не выживать?

И о том, «зачем смотреть»… Средняя аудитория этой «порнографии» на «Матч ТВ» — 100 000 зрителей, за матчем «Реал» — «Сельта» с участием и историческим голом Смолова следило 300 000 человек. Не такая уж колоссальная разница…

Лучше всех на эти «высокие мнения» ответил заслуженный специалист, человек, без малого 30 лет отдавший тренерскому ремеслу, поработавший и с «Краснодаром», и с другими нашими клубами, экс-наставник солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев: «Я их высказывания воспринимаю не иначе как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.

По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, насколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф».

Я позволил себе привести эту длинную цитату целиком. Комментарии, как говорится, излишни.

Леонид Слуцкийдистанционно дал «однофамильцам» «установку» на матч четвертого тура против «Витебска». Фото vk.com/fcrk

«Сегодня, Семенов, Козлов, вы бразильцы, а не Вандерсон!»

А вот наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, которому Евгений Савин в своей передаче «КраСава» предложил дистанционно поуправлять «Слуцком», не стал «менторничать» и в свойственной ему изящной манере дал «однофамильцам» «установку» на матч четвертого тура против «Витебска»:



— Значит так, мужики! Играем против «Витебска». У них есть несколько бразильцев. Так вот: сегодня, Семенов, Козлов, вы бразильцы, а не Вандерсон! Именно вы бразильцы! Вы крутите здесь все, играете тики-таку, радуете многочисленных зрителей… Еще «Витебску» мы не проигрывали! Это такой шанс сейчас засветиться в Европе!.. Только «Слуцк». Только победа!»

«Витебску» команда украинского специалиста Виталия Павлова, в течение нескольких сезонов возглавлявшего «Белшину», не проиграла — сыграла вничью и после четырех туров набрала 7 очков. Эти промежуточные успехи позволяют 11-й команде прошлогоднего первенства уверенно чувствовать себя, но только в таблице… В реальной жизни все гораздо сложнее.

Не успел начаться чемпионат, как наблюдательный совет концерна «Белгоспищепром», в который входит и основной спонсор ФК «Слуцк» «Сахарорафинадный комбинат», проголосовал за прекращение финансирования клуба, в который, помимо основного и дублирующего составов, входит и ДЮСШ на 250 ребятишек. В соцсетях развернули кампанию по поддержке клуба, городской глава Андрей Янчевский призвал предприятия и организации к помощи, но он же и сказал: «В ином случае высшую лигу придется покинуть».

Совершенно неожиданно помощь, правда, пока больше «хайповая», пришла из-за рубежа. В США записали гимн клуба, в Австралии даже создали фан-клуб, в который вступило уже порядка тысячи человек, а сделавший дубль в поединке со «Славией» россиянин Артем Сердюк, поигравший за ульяновскую «Волгу», «Факел» и «Чайку», стал едва ли не кумиром болельщиков с двух весьма отдаленных от Белоруссии континентов. На последнем матче с «Витебском» на трибуне стадиона «Городской» вывесили… австралийский флаг.

Стадион этот, вместимостью 1 896 зрителей, по-своему уникален. Он упирается в старый городской парк, в котором в 1948 году была поставлена большая статуя Сталина, в 1961-м замененная на памятник Ленину. Вождя революции со временем тоже убрали, но вот фигура девушки-селянки, несущей в руках испеченный хлеб и бросающей радостный взор в сторону постамента с «лучшим другом колхозников», осталась. Этот памятник, который так и называется «Каравай вождю», стоит прямо за воротами футбольного поля и именно напротив него появился в минувшую субботу сине-бело-красный стяг с созвездием Южного Креста…

На последнем матче с «Витебском» на трибуне стадиона «Городской» вывесили… австралийский флаг. Фото vk.com/sfc.slutsk

Причина необычной медиаизвестности скромного клуба, до последнего десятилетия выступавшего в первенстве Минской области, увы, банальна — это так называемые «трудности перевода». «Slut» с английского переводится как, прошу прощения, «шлюха», тренера Павлова в Австралии называют «тренером проституток», а главным соперником команды считают «Динамо» из Бреста — опять же по причине того, что breast» с инглиша переводится как «грудь».

Как знать, может быть в такой сложной ситуации «скандальная» известность пойдет «сахарникам» на пользу, тем более что фаны с зеленого континента вроде бы начали даже собирать деньги, ну а пока оставшаяся без «сладкой» подпитки команда играет, набирает очки и, как выразился ее наставник после встречи с «Витебском», «стараемся тренироваться, работать, не думая о трудностях».

Рубиновые звезды на белорусском небосклоне

В чемпионате Белоруссии играют интересные игроки и работают маститые тренеры. В числе последних, помимо Гуренко, отец-основатель БАТЭ Юрий Пунтус, прошедший с командой путь от второй лиги до первых титулов на высшем уровне, или Юрий Вернидуб, в конце прошлого века завоевывавший Кубок России вместе с питерским «Зенитом» в качестве игрока. Наряду с Артемом Милевским, выведшим своим пенальти «а ля Паненка» сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира-2006, и легендой БАТЭ, 9-кратным чемпионом страны, забивавшим в Лиге чемпионов с разницей в 7 лет, лучшим ассистентом в истории национальных чемпионатов Игорем Стасевичем. Здесь выступают хорошо знакомые российским болельщикам Александр Фильцов, Дарко Бодул и Максим Бордачев, а также братья «краснодарского» Вандерсона и «армейского» Чалова, сыновья Сергея Гуренко и Ахрика Цвейбы, легионеры из Франции и Нигерии, Бразилии и всех стран бывшей Югославии, Нигерии и Камеруна, Португалии и Исландии… И даже «Пуйоль из Чижовки» — защитник минского «Динамо» Максим Швецов, похожий своей прической на легенду «Барсы».

Но есть и два футболиста, в чьей биографии (и, думаю, в сердце) остался наш с вами любимый клуб — казанский «Рубин». Речь идет о Сергее Кисляке и Виталии Устинове.

Сергея Кисляка можно смело включать в топ-10 (а может, и в топ-5) самых знаковых персон чемпионата (а может, и всего современного белорусского футбола). Он родился 32 года назад в Каменце Брестской области, получил футбольное образование в родном городке и РГУОР-«Динамо» и стал легендой минского «Динамо» (135 игр, 36 голов и 4 комплекта серебряных медалей). В «Рубине» хавбек выступал с 2010 по 2016 год (включая кратковременную аренду в «Краснодаре») и завоевал Кубок России, участвовал в матчах Лиги Европы и забил четыре гола в 67 встречах. Поиграв в чемпионатах Турции и Казахстана, в 2018 году Кисляк вернулся на родину, в Брест, и наконец-то стал чемпионом своей страны.

В «Рубине» Кисляк выступал с 2010 по 2016 год. Фото rubin-kazan.ru

За «Динамо» полузащитник провел 30 матчей, забил 2 мяча (оба в прошлом сезоне), и его место в основе чемпионского клуба в текущем первенстве не подвергается сомнению.

В карьере Кисляка можно выделить два самых ярких момента. Первый, наверное, «минута славы» — победный гол французам в Сен-Дени в отборочном турнире к Евро-2012 (всего за сборную футболист провел 70 матчей и забил в них 9 мячей). Второй — «минута позора», когда он, после матча с «Шахтером» под занавес минувшего первенства, вломился в судейскую и «посмотрел в глаза» арбитру Виктору Шимусику, не назначившему пенальти за попадание мяча в руку игрока соперника, который позже сознался в этом.

Спокойный, как большинство его соотечественников, в обычной жизни, Кисляк получил дисквалификацию. Он, правда, не согласился с трактовкой своего поступка: «Я подошел к двери. Культурно постучал. Три раза. Нажал на ручку — она не открылась. Ударил легонько. Она — оп! — и распахнулась. Затем просто сказал судье, дескать, чего ты убегаешь с поля. Пожми руку, посмотри в глаза ребятам. И все. Развернулся, добавил плохое слово и пошел в раздевалку. А написали, что меня чуть ли не за руки держали, когда я ломился в помещение, желая расправиться с судьей».

В итоге все участники конфликта отделались «легким испугом». «Динамо» из Бреста стало чемпионом, Кисляк в новом сезоне играет, Шимусик судит, но осадок, как принято говорить, остался.

В отличие от Кисляка, крайний защитник, или скорее вингер «Торпедо-БелАЗ», 28-летний Виталий Устинов белорусских корней не имеет. Он является воспитанником московского футбола, рос вместе с «Рубином-М» и «Рубином-2», а в составе основной команды казанцев провел 46 встреч, поучаствовав в противостоянии с «Ливерпулем» и забив гол «Бордо».

Виталий Устинов рос вместе с «Рубином-М» и «Рубином-2», а в составе основной команды казанцев провел 46 встреч. Фото transfermarkt.ru

За казанский клуб Устинов выступал с 2015 по 2019 год, поработав под руководством троих тренеров — Курбана Бердыева, Рината Билялетдинова и Хави Грасии. Затем был казахстанский «Атырау», в составе которого левый защитник стал финалистом Кубка Казахстана. С июля 2019 года Устинов перешел в статус свободного агента и вот с этого сезона подписал контракт с командой Юрия Пунтуса, в прошлом сезоне занявшей высокое шестое месть и удачно стартовавшей в этом году.

В прошлом сезоне клуб из города Жодино, где производят легендарные самосвалы, тренировал сподвижник Виктора Гончаренко Вадим Скрипченко. В этом сезоне сменился не только наставник команды, но и почти вся линия защиты во главе с Павлом Климовичем, и Устинов наряду с еще двумя россиянами, Максимом Бордачевым и Дмитрием Яшиным, участвует в перестройке схемы и игры «автозаводцев». Этим вызвано и то, что в интересах команды Устинов действует не только на любимой позиции — так, в победном матче 4-го тура с «Энергетиком» экс-рубиновец с левого фланга был переведен на правый.

Играет Устинов постоянно, очень активен и является на данный момент одним из лучших среди россиян, выступающих в белорусском чемпионате. Хотя вот по трансферной стоимости (600 тысяч евро) он, как и 31 его соотечественник, включенных в заявки клубов «вышэйшэй», не входит даже в двадцатку самых дорогих участников первенства. Этот ростер с суммой в 1,5 млн возглавляет трио в составе Драгуна и двух брестских динамовцев Александра Нойока и Михаила Гордейчука.

В составе «Смолевичей», начавших чемпионат с ничьей против чемпиона, но затем проигравших два матча подряд, ворота защищает Александр Фильцов. 30-летний воспитанник Академии имени Коноплева с 2014 по 2017 числился в заявке «Рубина», из которого уходил в аренду в тульский «Арсенал». За «оружейников» Фильцов играл регулярно, а вот в составе казанцев ни разу на поле не вышел, ограничившись выступлением за «Рубин-2». Так что в компанию Кисляка и Устинова включать голкипера вряд ли правильно.

В составе «Смолевичей», начавших чемпионат с ничьей против чемпиона, но затем проигравших два матча подряд, ворота защищает Александр Фильцов. Фото bookmaker-ratings.ru

We are playing for the world

Одному богу и «батьке» Лукашенко известно, как долго продлится этот удивительный чемпионат, живущий по принципу «всем смертям назло». Белорусы играют от тура к туру, от матча к матчу, фанатские сообщества девяти из 16 клубов матчи бойкотируют, остальные приходят на сектора. Клубы на своих сайтах просят не посещать футбол подростков и женщин с детьми, но телевизионная камера периодически выхватывает и школьников на трибунах, и молодых мамаш с колясками, выгуливающих своих чад буквально за оградой футбольного поля.

Мнения специалистов тоже разделились. Так, к примеру, футбольный агент Сергей Новиков предвещает скорое «закрытие банкета» в связи именно с бойкотом фанатских группировок и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, в том числе и в Белоруссии. В то же время коллега Новикова Дмитрий Селюк полностью поддерживает позицию Лукашенко, более того, считает, что и в России «надо всех футболистов проверить на коронавирус… Пусть все здоровые живут на базе и продолжают чемпионат без зрителей…»

И антураж у чемпионата что надо. То команды выходят на матчи в футболках с надписью «We are playing for the world» («Мы играем за (весь) мир»), то на пустой трибуне брестского стадиона в VIP-ложу усаживают картонных Сульшера и Константина Генича, то на секторе мозырской «Юности» разворачивают плакат «Дзюба, переходи в «Славию»!».

Одним словом, чем все это завершится, «вскрытие покажет» (при всей зловещей двусмысленности этих слов). А пока «стойким оловянным солдатикам» и их тренерам остается, всецело отдаваясь игре, не забывать о призыве, брошенном с трибуны во время одного из недавних матчей: «Не матюгайтесь, на вас весь мир смотрит!»