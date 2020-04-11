Слуцкий проводит карантин в клинике для похудения

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на время самоизоляции заехал в австрийский центр здоровья в Москве. По его словам, он там будет проходить курс для похудения.

«Я заехал в клинику, в одну из единственных в стране, которая продолжает работать в этот сложный период. Я всегда заботился о своем весе и на межсезонье заезжал в клинику. Худел там, а потом в течение сезона набирал обратно. А сейчас я решил совместить приятное с полезным», — сказал Слуцкий в эфире шоу «Красава».

Ранее тренер «Рубина» назвал основную проблему для футболистов во время самоизоляции.

Напомним, РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных в контрактах.

«Рубин» в целях поддержки предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса.