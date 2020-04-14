Более 3 млн цифровых пропусков выдано в Татарстане

В Татарстане количество выданных цифровых пропусков превысило 3 млн, всего по состоянию на 13 апреля регистрацию в системе прошли более 900 тыс. жителей республики.

Самым популярным запросом по прежнему остается цель 6 — выезд на дачу/возвращение с дачи. Ее выбирает 56,5% пользователей.

Напомним, что выезжать в загородный дом, согласно новым правилам, можно два раза в неделю, получив для этого четыре цифровых пропуска.

Кроме того, почти каждый четвертый татарстанец оформляет цифровой пропуск для доставки необходимых продуктов питания и лекарств нетрудоспособным родственникам, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска.

