Маганов: «Татнефть» не рада ситуации с ограничением добычи нефти, но выполнит решения властей

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов заявил телеканалу «Россия», что компания не рада ситуации с ограничением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК, но выполнит все решения, которые примут российские власти.



«Если это будет решение о снижении добычи, то мы это сделаем на временной основе. У нас проработаны все сценарии. Ничего нового в этом для себя не видим», — цитирует Маганова «Интерфакс».

Напомним, страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей. Все страны-участники соглашения сократят добычу нефти на 23% от уровня октября 2018 года. Ограничение будет действовать в мае — июне.

До этого в «Татнефти» заявили, что компания может сократить добычу на 10—15%, если Россия заключит новое соглашение в рамках ОПЕК+. В компании подчеркнули, что при ограничении на несколько месяцев оно будет абсолютно «безболезненным».