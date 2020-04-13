Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей

Страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей.

Как сообщает ТАСС, ограничение будет действовать в мае — июне. Мексика согласилась сократить суточную добычу только на 100 тыс. баррелей. Еще 300 тыс. баррелей вместо Мексики пообещали сократить США. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты согласились снизить свои поставки еще на 2 млн баррелей

Все страны-участники соглашения сократят добычу нефти на 23% от уровня октября 2018 года.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 10 июня в онлайн формате.



Ранее Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне.