«Татнефть» готова вновь снизить добычу в случае нового соглашения ОПЕК+

«Татнефть» может сократить добычу на 10—15%, если Россия заключит новое соглашение в рамках ОПЕК+. В компании подчеркнули, что при ограничении на несколько месяцев оно будет абсолютно «безболезненным».

«В компании проводится оценка экономики на уровне скважин. В случае ограничений прогноз добычи нефти будет формироваться по принципу вывода менее рентабельных скважин по совокупной оценке в разрезе всех месторождений компании», — цитирует «Интерфакс» представителя «Татнефти».

В случае новой сделки компания, как и раньше, будет останавливать самые нерентабельные скважины. При этом запустить их вновь можно будет в короткое время в любой сезон.

В то же время, если ограничение по добыче будет продлено на более длительный срок, это потребует дополнительных технических мероприятий и корректировки инвестпрограммы, отметили в «Татнефти».

Напомним, что встреча по новой сделке ОПЕК+ назначена на четверг, 9 апреля. На торгах сегодня цены на углеводороды пошли вверх на ожиданиях сокращения добычи нефти.