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Медикам Татарстана проведут доплаты к зарплате за март

14:00, 11.04.2020 3
Медикам Татарстана проведут доплаты к зарплате за март
Фото: Максим Платонов

Сотрудники Республиканской клинической больницы и еще ряда медицинских учреждений пожаловались в соцсетях на низкую зарплату, которую им выплатили накануне:

«Бухгалтерия всех лечебных учреждений Татарстана сговорилась? Почему такая низкая зарплата за март? Объясните это сотрудникам, которые работают в том же режиме!»

На сайте Минздрава Татарстана сегодня появилось разъяснение — «Информация о доплатах для медицинских работников». В тексте сообщается о том, что врачи и медсестры скоро получат доплаты к зарплате:

— Срок выплаты заработной платы — до 15 апреля. К этому времени все средства будут доведены до сотрудников медицинских учреждений в полном объеме. Вопрос находится на контроле руководства Министерства здравоохранения и Министерства финансов республики. Выплаты намечены на ближайший понедельник—вторник, — сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Айрат Гарипов.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:10
    Тревожный сигнал, что зарплаты провели не в полном объеме, да ещё медикам
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  • Анонимно 15:19
    Почему только после жалоб оправдываются, нельзя было до 10 апреля сказать, что доплатят потом до 15 апреля, а не после жалоб.
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  • Анонимно 16:41
    А в чем причина такого явления? Почему не объяснили? Какая-то неудавшаяся афера, которую не смогли провернуть "по-тихому"... Требую объяснений!
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