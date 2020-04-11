Медикам Татарстана проведут доплаты к зарплате за март

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Республиканской клинической больницы и еще ряда медицинских учреждений пожаловались в соцсетях на низкую зарплату, которую им выплатили накануне:

«Бухгалтерия всех лечебных учреждений Татарстана сговорилась? Почему такая низкая зарплата за март? Объясните это сотрудникам, которые работают в том же режиме!»

На сайте Минздрава Татарстана сегодня появилось разъяснение — «Информация о доплатах для медицинских работников». В тексте сообщается о том, что врачи и медсестры скоро получат доплаты к зарплате:



— Срок выплаты заработной платы — до 15 апреля. К этому времени все средства будут доведены до сотрудников медицинских учреждений в полном объеме. Вопрос находится на контроле руководства Министерства здравоохранения и Министерства финансов республики. Выплаты намечены на ближайший понедельник—вторник, — сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Айрат Гарипов.