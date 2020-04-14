Япония предоставит другим странам чертежи для печати аппарата ИВЛ на 3D принтере

Центр трансляционных исследований Университета Хиросимы в Японии собирается бесплатно предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3D принтере.

По данным The Asahi Shimbun, впервые аппарат ИВЛ с помощью 3D принтера создал в 2017 году Наоюки Исиката для космонавтов. Он был успешно напечатан и собран на Международной космической станции.

Перед раздачей чертежей ученые планируют создать инструкцию по печати и сборке данного устройства.

Ранее Минздрав Татарстана заключил два контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 534,1 млн рублей. Согласно данным, 100 аппаратов ИВЛ должно поставить ООО «Дана-Фарм» (Казань), еще 137 — АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (Москва).

Аппараты ИВЛ используются в том числе в лечении больных коронавирусом.