Минздрав Татарстана закупил более 200 аппаратов ИВЛ на 534 млн рублей
Минздрав Татарстана заключил два контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 534,1 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно данным, 100 аппаратов ИВЛ должно поставить ООО «Дана-Фарм» (Казань), еще 137 — АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (Москва).
Единственным владельцем «Дана-Фарм» является Татьяна Федорова, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Генеральным директором АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») является Николай Колесов, семья которого контролирует значительный пакет акций казанского АО «Завод Элекон», пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в республике есть 1,4 тыс. аппаратов ИВЛ. Также власти готовы приобрести их дополнительно по мере необходимости.ОбществоМедицина Татарстан
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