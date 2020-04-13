Фисенко из «Ак Барса» может перейти в «Авангард»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко может продолжить свою карьеру в омском «Авангарде». Об этом сообщили в агентстве Шуми Бабаева, ведущего дела хоккеиста казанского клуба.

При этом источник утверждает, что «Ак Барс» также заинтересован в игроке и предлагает продлить контракт, который заканчивается 30 апреля 2020 года.

Отметим, что Фисенко уже выступал за «Авангард», вместе с которым в сезоне-2018/19 годов дошел до финала Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» ведет переговоры по продлению контрактного соглашения с нападающим Кириллом Петровым.