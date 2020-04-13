«Ак Барс» ведет переговоры с Петровым и сделал предложение Валиеву из НХЛ

«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Кириллом Петровым, сообщил генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.

«Контракт с Кириллом Петровым не подписан, вопрос находится в стадии переговоров, как и со многими другими хоккеистами», — сказал Якубов.

Также функционер казанцев сообщил об интересе «Ак Барса» к защитнику из системы клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Ринату Валиеву. Однако на данный момент хоккеист хочет попробовать свои силы за океаном.

«С Ринатом Валиевым разговаривали, но пока его возвращение не планируется, он хочет продолжать пробовать себя в НХЛ», — рассказал Якубов.

30-летний Петров стал одним из лучших бомбардиров КХЛ, в 52 матчах набрав 31 (13+18) очков. Валиев выступает в Северной Америке с 2012 года.