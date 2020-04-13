В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказывают, что страны, добывающие нефть, могут достигать консенсуса и взаимопонимания.

«По сделке. Мы считаем ее важной. Это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+, и ряд других стран могут достигать консенсуса, могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков», — передает «РИА Новости» его слова.

Напомним, страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей. Все страны-участники соглашения сократят добычу нефти на 23% от уровня октября 2018 года. Ограничение будет действовать в мае — июне.

