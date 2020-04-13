В Казань из Таиланда эвакуируют 150 жителей Татарстана

Фото: Реальное время

В общей сложности 16 апреля из Таиланда прибудут 150 жителей Татарстана. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом РТ.

Отмечается, что и сотрудниками Роспотребнадзора по РТ будут отработаны все санитарно-эпидемиологические требования. Прибывшие туристы будут находиться на 14-дневном карантине, их будут регулярно наблюдать врачи.

Ранее «Реальное время» сообщило, что казанцев, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса, вывезут из Бангкока 16 апреля.

