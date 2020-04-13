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Застрявшие в Таиланде туристы из Казани прилетят в Россию 16 апреля

08:29, 13.04.2020 1
Застрявшие в Таиланде туристы из Казани прилетят в Россию 16 апреля
Фото: Реальное время

Казанцев, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса, вывезут из Бангкока 16 апреля.

Перевозку осуществит рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Бангкок — Иркутск (дозаправка) — Казань — Уфа. На борту будут находиться только граждане РФ, которые проживают в соответствующих регионах, передает ТАСС.

На сегодняшний день в Таиланде общее число инфицированных превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,2 тыс. человек, умерли 38, в том числе один россиянин.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 11:12
    16 апреля +14 дней = 30 апреля.
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