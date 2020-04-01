В Казани арендодателям посоветовали постараться сохранить арендаторов

Фото: Екатерина Аблаева

Полномочный представитель Гильдии управляющих компаний и девелоперов в Республике Татарстан Елена Стрюкова посоветовала арендаторам и арендодателям договариваться друг с другом в период кризиса. Арендодателям следует быть более гибкими, так как в ближайшем будущем новых арендаторов может и не найтись.

Эксперт напомнила кризис 2009 года, когда арендные ставки на торговые помещения в Казани упали на 30%, а количество свободных площадей достигло 50%.

«У меня одна рекомендация к арендодателям — стараться по максимуму сохранить своих арендаторов. По нашей оценке, и ставки аренды будут падать и количество свободных площадей будет расти. Если мы с вами не будем гибкими, то всегда найдется арендодатель, который находится в более отчаянной ситуации, он предложит более низкую ставку», — передает ее слова пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Эксперт советует арендаторам показывать, какую долю занимала арендная плата в товарообороте до кризиса и сейчас. Стрюкова предлагает три варианта компромисса: перейти на процент с товарооборота, снизить арендную ставку или же предоставить арендатору отсрочку платежей.



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