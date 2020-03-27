В Казани отменили плату за парковки по субботам и в будни после 18:00

Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями бизнеса сообщил, что решил отменить арендную плату для летних кафе на этот сезон, плату за муниципальные парковки в субботние дни и после 18:00 в будни на ближайшие полгода.



«12 тысяч человек трудятся на предприятиях общепита, которых насчитывается порядка 2 280. Возможно, это поддержит бизнес в трудное время», — рассказал Метшин о решении по парковкам.

Также он объявил частичный мораторий на штрафы и предложил занять рекламные площади социальной рекламой, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее мэрия Казани сообщила, что с 30 марта по 5 апреля муниципальные парковки будут работать бесплатно. Общественный транспорт перейдет на режим работы воскресного дня.