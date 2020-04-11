В Казани сотрудники ДПС сопроводили отца с заболевшим ребенком до больницы
Сотрудники Госавтоинспекции Казани сопроводили отца с заболевшим ребенком до больницы.
К инспекторам ДПС обратился водитель Mazda со просьбой сопроводить его автомобиль до ближайшей больницы. В машине находился его ребенок, у которого была высокая температура.
Вскоре больной ребенок и его отец были доставлены в приемный покой ДРКБ, где несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Ранее В Казани сотрудники ГИБДД помогли провезти через пробку ребенка с травмой головы.Происшествия Татарстан
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