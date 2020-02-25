В Казани дэпээсники помогли провезти через пробку ребенка с травмой головы

В Казани сотрудники ГИБДД отвезли 4-летнего мальчика с травмой головы в ДРКБ. Они доставили ребенка и его мать в больницу на служебной машине.

Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, 29-летний казанец попросил о помощи старшего лейтенанта полиции Рамиля Туктарова и младшего лейтенанта Айнура Гарифуллина. Он обратился к сотрудникам ГИБДД на улице Зорге в 13.46. Уже в 13.50 мальчика вместе с матерью довезли до медучреждения.

Сам отец рассказал, что рассчитывал быстро доставить семью в больницу, но попал в пробку. Опасаясь за здоровье сына, он обратился к полицейским, стоявшим у обочины. Гаишники сразу согласились отвезти ребенка.