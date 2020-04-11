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Власти Татарстана: 19 из 23 новых пациентов с COVID-19 лечатся на дому

12:04, 11.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Власти Татарстана: 19 из 23 новых пациентов с COVID-19 лечатся на дому

Власти Татарстана рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом. Госпитализированы только 4 пациента, остальные 19 проходят лечение на дому.

На этот раз 14 из 23 пациентов подцепили COVID-19 от контакта с заболевшими уже в республике.

Из новых случаев 18 — жители Казани. Два случая зафиксированы в Набережных Челнах и по одному в Альметьевске, Пестрецах и Высокой Горе, рассказали в оперштабе РТ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По возрастным категориям пациенты распределяются следующим образом:

  • До 18 лет — 2.
  • От 18 до 30 — 7.
  • От 30 до 50 — 5.
  • От 50 до 60 — 4.
  • От 60 до 70 — 3.
  • От 70 до 80 — 2.

Также сегодня выписаны двое выздоровевших пациента, у которых ранее выявили COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане зафиксированы 23 новых случая коронавируса. Всего же в РФ за сутки пациентов с инфекцией прибавилось на 1 667.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:19
    1. жоржик. не моё:"На этот раз 14 из 23 пациентов подцепили COVID-19 от контакта с заболевшими уже в республике."
    2. "Власти Татарстана: 19 из 23 новых пациентов с COVID-19 лечатся на дому"
    3. ко мне есть вопросы?
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  • Анонимно 15:17
    почему этих 19 не изолировать в стационар?чтобы ещё продолжали заражать?
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  • Анонимно 15:49
    Наконец-то по людским стали поступать. Можно и дома переболеть, зачем закрывать в неволю
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