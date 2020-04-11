Власти Татарстана: 19 из 23 новых пациентов с COVID-19 лечатся на дому

Власти Татарстана рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом. Госпитализированы только 4 пациента, остальные 19 проходят лечение на дому.

На этот раз 14 из 23 пациентов подцепили COVID-19 от контакта с заболевшими уже в республике.

Из новых случаев 18 — жители Казани. Два случая зафиксированы в Набережных Челнах и по одному в Альметьевске, Пестрецах и Высокой Горе, рассказали в оперштабе РТ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.



По возрастным категориям пациенты распределяются следующим образом:

До 18 лет — 2.

От 18 до 30 — 7.

От 30 до 50 — 5.

От 50 до 60 — 4.

От 60 до 70 — 3.

От 70 до 80 — 2.

Также сегодня выписаны двое выздоровевших пациента, у которых ранее выявили COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане зафиксированы 23 новых случая коронавируса. Всего же в РФ за сутки пациентов с инфекцией прибавилось на 1 667.