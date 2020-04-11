В Татарстане 23 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировано 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в республике зарегистрировано 73 случая. Выздоровевших 11 человек.

В России за сутки выявлено 1 667 заболевших. В стране еще 250 выздоровевших, 12 человек скончались.