В Татарстане 23 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировано 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Всего в республике зарегистрировано 73 случая. Выздоровевших 11 человек.
В России за сутки выявлено 1 667 заболевших. В стране еще 250 выздоровевших, 12 человек скончались.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
2. МВД и все, кто работает с нами в магазинах (нам надо ЖРАТЬ!!!!) аптеках (нам надо ВЫЖИВАТЬ!!!) , банках, больницах и т.д. ОБЕСПЕЧЕНЫ РЕСПИРАТОРАМИ?
3. создана ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, КОТОРАЯ МЕТОДИЧНО ОБСЛЕДУЕТ ВСЕХ ПРИЕЗЖАЮЩИХ В ТАТАРСТАН? В ТОМ ЧИСЛЕ В КАЗАНЬ?
4. понятно, что на вышеизложенное идёт э (без определения): "задавать вопросы легче (вроде бы) чем на них отвечать (есть выражение о ста умных). На что следует ответ: "э если не можешь, зачем занялся тем, что тебе не под силу? Руководство КОГДА поймёт, что теперь оно как два боксёра на ринге установленном на стадионе "Янки" в 1923 году?
5. РВ, поймите, но ОБЯЗАН ПОЛОЖЕНИЕМ, созданным не мной и НЕ ВАМИ, сообщить банальную русскую пословицу:"Рыба гниёт с головы. а чистят её с хвоста",,,