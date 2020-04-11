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В Татарстане 23 новых случая коронавируса

11:21, 11.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане 23 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировано 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в республике зарегистрировано 73 случая. Выздоровевших 11 человек.

В России за сутки выявлено 1 667 заболевших. В стране еще 250 выздоровевших, 12 человек скончались.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:05
    1. жоржик. ГДЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ И ПО КАКОЙ ЦЕНЕ?
    2. МВД и все, кто работает с нами в магазинах (нам надо ЖРАТЬ!!!!) аптеках (нам надо ВЫЖИВАТЬ!!!) , банках, больницах и т.д. ОБЕСПЕЧЕНЫ РЕСПИРАТОРАМИ?
    3. создана ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, КОТОРАЯ МЕТОДИЧНО ОБСЛЕДУЕТ ВСЕХ ПРИЕЗЖАЮЩИХ В ТАТАРСТАН? В ТОМ ЧИСЛЕ В КАЗАНЬ?
    4. понятно, что на вышеизложенное идёт э (без определения): "задавать вопросы легче (вроде бы) чем на них отвечать (есть выражение о ста умных). На что следует ответ: "э если не можешь, зачем занялся тем, что тебе не под силу? Руководство КОГДА поймёт, что теперь оно как два боксёра на ринге установленном на стадионе "Янки" в 1923 году?
    5. РВ, поймите, но ОБЯЗАН ПОЛОЖЕНИЕМ, созданным не мной и НЕ ВАМИ, сообщить банальную русскую пословицу:"Рыба гниёт с головы. а чистят её с хвоста",,,
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