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Новую школу на улице Назиба Жиганова в Казани построят к 1 сентября

03:30, 11.04.2020 1
Новую школу на улице Назиба Жиганова в Казани построят к 1 сентября
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Строительство общеобразовательной школы на 1 224 места по улице Назиба Жиганова продолжается в период самоизоляции. Объект планируют ввести в эксплуатацию к новому учебному году.

Сейчас постройка находится на стадии отделочных работ. Завершить работы планируется в июле, в августе уже ожидается ввод объекта в эксплуатацию, а 1 сентября в школу должны прийти дети.

На объекте размером 25 тыс. кв. метров заняты 196 строителей. В здании разместятся более 50 учебных классов и несколько бассейнов.

Ожидается, что в школе будет большой спортивный зал, разделенный на две части, просторная столовая, 25-метровый бассейн для старших и бассейн поменьше для начальных классов, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Напомним, из бюджета Татарстана на строительство этой школы выделили 204,5 млн рублей.

ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:13
    1. жоржик. не знаю, как других, но меня бы больше устроило если бы вместо слов "Новую школу на улице Назиба Жиганова в Казани построят к 1 сентября", было БЫ напечатано "Новую школу на улице Назиба Жиганова в Казани во исполнение графика освоения финсредств, с таким то отчислением налогов в соответствующие бюджеты, введут в эксплуатацию на основании выдачи разрешения в соответствии со статьёй 55. "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", а также частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Град кодекса РФ" с подписью ответственного лица застройщика и его фотографией в рост и на которой виден столик на котором лежит приготовленный (на всякий пожарный, как у нас водиться, случай) .....;
    2. ну тут уж как в святом писании, римском праве (suum cuique) и на воротах Бухенвальда ( Jedem das Seine)...
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