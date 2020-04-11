Новую школу на улице Назиба Жиганова в Казани построят к 1 сентября

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Строительство общеобразовательной школы на 1 224 места по улице Назиба Жиганова продолжается в период самоизоляции. Объект планируют ввести в эксплуатацию к новому учебному году.

Сейчас постройка находится на стадии отделочных работ. Завершить работы планируется в июле, в августе уже ожидается ввод объекта в эксплуатацию, а 1 сентября в школу должны прийти дети.

На объекте размером 25 тыс. кв. метров заняты 196 строителей. В здании разместятся более 50 учебных классов и несколько бассейнов.

Ожидается, что в школе будет большой спортивный зал, разделенный на две части, просторная столовая, 25-метровый бассейн для старших и бассейн поменьше для начальных классов, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Напомним, из бюджета Татарстана на строительство этой школы выделили 204,5 млн рублей.